Максимальная функциональность: пожарная часть в Южной Корее, которая стала частью района

Довольно часто мы видим пожарные части как большие здания, что сразу выделяются из фона окружающей района. В Южной Корее решили изменить эту концепцию.

Студия Yong Ju Lee Architecture получила заказ на проект новой пожарной части в городе Мьонмок.

Интересно Удобная и эффективная парковка: все, что нужно знать о подземной автостоянке

Дизайнеры решили создать не только функциональное здание, которое будет удовлетворять все необходимые потребности пожарных для быстрого реагирования, но и место, которое станет частью района.

Новый гараж для спецмашин / Фото Archdaily

Открытые пространства и небольшие расстояния помогают пожарным выехать на вызов за самое короткое время.

Пространство максимально удобное для пожарных / Фото Archdaily

Пожарная часть расположена посреди большого жилого района, поэтому они постарались сделать так, чтобы внешний вид нового здания органично дополнял район. "Жалюзи" на фасаде блокируют прямые солнечные лучи, но обеспечивают достаточное количество света.

Соблюдение стиля района / Фото Archdaily