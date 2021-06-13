Студія Yong Ju Lee Architecture отримала замовлення на проєкт нової пожежної частини у місті Мьонмок.

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Дизайнери вирішили створити не лише функціональну будівлю, яка задовольнятиме усі необхідні потреби пожежників для швидкого реагування, а й місце, яке стане частиною району.

Новий гараж для спецмашин / Фото Archdaily

Відкриті простори та маленькі відстані допомагають пожежникам виїхати на виклик за найменший час.

Простір максимально зручний для пожежників / Фото Archdaily

Пожежна частина розташована посеред великого житлового району, тож вони постаралися зробити так, аби зовнішній вигляд нової будівлі органічно доповнював район. "Жалюзі" на фасаді блокують прямі сонячні промені, але забезпечують достатню кількість світла.

Дотримання стилю району / Фото Archdaily