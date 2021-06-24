Максимальная простота: в Испании нашли отличное решение домов для пилигримов

Ежегодно Испанию посещают тысячи пилигримов, которые хотят пройти путем Сантьяго. Как решили проблему с ночлегом для путешествующих – читайте в материале.

Дом для пилигримов – это минималистичный хостел, который создала студия Blancodelprim.

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В хостеле одновременно может проживать 12 пилигримов. Павильон расположен в горах рядом с парком, что акцентирует внимание на взаимодействии с природой, а не на людях и комфорте.

Приют для тех, кто преодолевает большой путь / Фото Archdaily

Дом не требует много затрат для строительства и обслуживания, что делает его идеальным решением для любых локаций.

Простая конструкция и интерьер / Фото Archdaily

Этот дом – прекрасный пример решения для ситуаций, когда на первый план выходит функциональность.