Максимальная простота: в Испании нашли отличное решение домов для пилигримов

Ежегодно Испанию посещают тысячи пилигримов, которые хотят пройти путем Сантьяго. Как решили проблему с ночлегом для путешествующих – читайте в материале.
Дом для пилигримов – это минималистичный хостел, который создала студия Blancodelprim.
Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
В хостеле одновременно может проживать 12 пилигримов. Павильон расположен в горах рядом с парком, что акцентирует внимание на взаимодействии с природой, а не на людях и комфорте.
Приют для тех, кто преодолевает большой путь / Фото Archdaily
Дом не требует много затрат для строительства и обслуживания, что делает его идеальным решением для любых локаций.
Простая конструкция и интерьер / Фото Archdaily
Этот дом – прекрасный пример решения для ситуаций, когда на первый план выходит функциональность.