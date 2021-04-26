Здание Пост-дю-Лувр с момента своего открытия в 1888 году находится в вечной трансформации и эволюции. Сооружение, возведенное для нужд Национальной почты, адаптировалась к различным модернизационным кампаниям Парижа. Общая площадь проекта составляет 32 тысяч квадратных метров.

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Перестройка Пост-дю-Лувр является частью ряда крупных проектов в самом центре Парижа, включая трансформацию развлекательно-торгового комплекса Les Halles, универмага Samaritaine и Bourse de Commerce.

Обновленное историческое здание / Фото Аrchdaily

Внешний вид здания Ла-Пост-дю-Лувр является каменной глыбой, закрытой с трех сторон и открытой для общественности через свою единственную почту, расположенную на улице Лувр. Главная идея проекта – превращение промышленного сооружения в городской комплекс.

Возрождение величественного здания / Фото Аrchdaily

Открытие фасада здания произошло благодаря созданию сети крылец, аркад и галерей. Ранее возведенные крытые проходы осовременили и открыли, теперь они сходятся к сердцу квартала.

Волшебное место / Фото Аrchdaily

В историческом комплексе теперь расположен 5-звездочный отель на 82 номера, ресторан и панорамный бар на крыше. Из него открывается впечатляющий вид на столичные крыши.

La Poste du Louvre предлагает магазины, социальное жилье и офисы. Также здесь удалось сохранить историческую почту и создать полицейский участок, центр ухода за детьми и городской логистический центр.