На тихоокеанском побережье в Мексике построили невероятный дом с особенной закрытой частной структурой. Небольшая, но очень удобная резиденция спроектирована как невероятный домик на выходные.

Дом в Пуэрто-Эскондидо – это компактная резиденция, которая получила название Zicatela House. Ее спроектировала архитектурная студия Людвига Годефроя. Дом имеет площадь 200 квадратных метров. Дом спроектирован с одной целью – шикарный и комфортный отдых.

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В этом доме есть двойной пейзаж. С одной стороны на заднем плане пляж и море, с другой – горы и поля агавы (растения, из которого изготавливают текилу).

Шикарный проект / Фото Аrchdaily

В этом доме можно свободно насладиться теплом мексиканского побережья и мирным светом Оахаки.



Минимализм и комфорт / Фото Аrchdaily

В резиденции есть несколько открытых пространств. Архитекторы размыли границы между домом и двором, давая жителям насладиться улицей и садом.

Изящный дизайн / Фото Аrchdaily

Дом построен на небольшом участке площадью 300 квадратных метров.



Приятное место для обеда / Фото Аrchdaily

Дом на мексиканском берегу – это бункер снаружи и невероятный оазис спокойствия, комфорта и шика внутри.