Над ущельем: сказочные домики для отдыха на побережье Чили

Каюты на высоте 80 метров над уровнем моря расположены на холме Лагунилла – это большая скала, выступающая над морем. Рядом любят отдыхать морские львы и другие звери. Удивительные крошечные домики предназначены для отдыха и развлечений на природе.

Проект родился в знаменитой чилийской гавани Матансас. Местность стала мировой столицей для виндсерфинга и кайтсерфинга благодаря своим замечательным ветрам и уникальным волнам. Каюты имеют по 57 квадратных метров и названы в честь местных птиц "La Loica" и "La Tagua".

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Автором проекта является архитектурная студия Croxatto y Opazo Arquitectos.

Господствуя над горизонтом / Фото Аrchdaily

Большой лофт сочетает внутренние помещения. Столовая, ванная комната и кухня расположены на одном уровне. Из-за небольшой площади здесь использовали метод оптимизации пространства. Большие окна установлены в сторону побережья – таким решением усилили эффект парения над океаном.



Невероятное расположение / Фото Аrchdaily

В обоих кабинах главная спальня расположена на верхнем уровне, к ней можно подняться с помощью вертикальных лестниц.

Уютный интерьер / Фото Аrchdaily

Обе каюты возведены из дерева, главный материал – пропитанная сосна, высушенная в камере. Внешняя обшивка – это древесина, которую изготовили из мелиорированных дубовых шпал. Этот материал обрабатывали нефтяными маслами, что обеспечивает устойчивость к морской коррозии.

Милые домики для отдыха прекрасно сочетаются с океанским ландшафтом. Это уникальное место для отдыха, покоя и перезапуска.