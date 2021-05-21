Новый ЖК HYGGE расположен на улице Пасечная. Это абсолютная противоположность привычным многоэтажкам, при рассмотрении которых нужно взвешивать множество "за" и "против". LEV Development предлагает концептуально иной подход, который сосредоточен на удовлетворении потребностей жителей и возможности наслаждаться жизнью.

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Скандинавская концепция хюге акцентирует внимание на атмосфере уюта, призывает нас не проживать жизнь в бешеном темпе, а наслаждаться каждым мгновением. Компания LEV Development ограничила этажность жилого комплекса и сосредоточила внимание на комфорте жителей, чтобы их дом стал островом спокойствия и гармонии, который не хочется покидать.

Особенность ЖК HYGGE сразу заметна на его территории. Уличные тренажеры, современная детская площадка и специальная зона для барбекю гарантируют семейную атмосферу и дают сигнал, что ты попал домой. Пространство ЖК HYGGE – это место взаимодействия и удовлетворения от жизненных активностей.

Холл от студии SAVYTSKYY design раскрывает свои теплые объятия и радостно приветствует жителей и гостей ЖК HYGGE. Похожая на дерево плита, износостойкая краска на стенах и уникальное сочетание динамики помещений и концепции спокойного жилого комплекса готовы поразить каждого.

Кроме того, здесь есть место для детских колясок, паркинг велосипедов и место для зарядки электросамокатов. Люстры в атриуме и подсветка-звездопад дарят настоящую световую магию, а зелень в сочетании с уникальным дизайном создает атмосферу, которая лишает забот и спешки, как только вы переступаете порог дома.

Поддержать философию хюге и поразить жителей качеством призвана проектная Мастерская Беляева. Каждый квадратный метр квартир продуман до мелочей. Жители могут спокойно наслаждаться жизнью, а не тратить свое время и эмоциональные ресурсы на решение бытовых проблем.

Уже совсем скоро ЖК HYGGE будет сдан в эксплуатацию, поэтому спеши присоединиться к счастливчикам, которые будут проживать каждый день в полной гармонии и атмосфере хюге.

Узнать подробности о жилье в стиле хюге и цены на квартиры можно на сайті LEV Development и отделах продаж во Львове: