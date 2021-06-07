На одном из морских островов провинции Краби на западном побережье Таиланда возвели невероятный памятник, который восхваляет красоту природы. Местность характеризуется скалами и густыми мангровыми лесами. Стеклянный павильон, который сливается с близлежащей атмосферой, гармонично взаимодействует с этим местом.

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Удивительное сооружение на берегу Андаманского моря имеет площадь в 50 квадратных метров. Здание спроектировала архитектурная студия Spaceshift.



Волшебная местность / Фото Archdaily

Этот проект представляет параллельный мир между миром настоящей истины и миром иллюзий. Это связь между внутренним и внешним пространством, – отмечает ведущий специалист архитектурной студии Spaceshift.



Сооружение расположено на пляже Ао Нанг в провинции Краби / Фото Archdaily

Памятник природе получил название "Яй Са" – символ любви и ожидания. Сооружение выполнено в минималистичном стиле и обшито зеркальными панелями, которые поглощают солнечный свет.

Больше фото невероятного здания на берегу моря: