Помещение двух лучших подруг было сердцем сериала "Друзья". И в честь его долгожданного возвращения, каждый теперь может забронировать ночлег в ностальгическом пространстве до 2 суток.
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В гостях у "Друзей"
Эти 24 – 48 часов станут незабываемыми для тех, кто побывает в гостях у "Друзей". Они будут заглядывать сквозь фиолетовые двери Моники, расслабляться в кресле Джои, развлекаться в гостиной девушек и пить утреннюю чашку кофе в Central Perk, а также фотографироваться-фотографироваться-фотографироваться!
Вітальня Моніки та Рейчел / Фото booking
Квартира Чендлера и Джои / Фото booking
И это еще не все сюрпризы от FRIENDS ™ Experience – рекунструированного пространства культового сериала. Гости также смогут увидеть копии костюмов из шоу и пережить известные сцены, такие как обречен диванный поворот и знаменитый танец индейки на День Благодарения.
Кафе Central Perk / Фото booking
Оранжевый диван в Central Perk / Фото booking
Будет стоить такое удовольствие всего 19,94 доллара за ночь – в честь даты выхода "Друзей" 1994 года. Забронировать ночевку по такой специальной цене можно будет 21 мая.
Квартира Моники и Рейчел / Фото booking
Гостиная Чендлера и Джои / Фото booking
В кафе Central Perk / Фото booking
Где снимался сериал
По сценарию, основное действие сериала происходит в Нью-Йорке. Но на самом деле, там не было снято ни одного кадра с участием героев. Все съемки проходили в павильонах компании Warner Brothers в Калифорнии.
Возвращение "Друзей"
Премьера спецвыпуска "Друзья": Воссоединение", в котором актеры культового сериала впервые с момента завершения сериала появятся вместе, состоится 27 мая.
В эпизоде снялись все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. На экране также появятся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.
Официальный тизер спецвыпуска "Друзья": Воссоединение": смотрите видео