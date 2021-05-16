Помещение двух лучших подруг было сердцем сериала "Друзья". И в честь его долгожданного возвращения, каждый теперь может забронировать ночлег в ностальгическом пространстве до 2 суток.

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В гостях у "Друзей"

Эти 24 – 48 часов станут незабываемыми для тех, кто побывает в гостях у "Друзей". Они будут заглядывать сквозь фиолетовые двери Моники, расслабляться в кресле Джои, развлекаться в гостиной девушек и пить утреннюю чашку кофе в Central Perk, а также фотографироваться-фотографироваться-фотографироваться!



Вітальня Моніки та Рейчел / Фото booking



Квартира Чендлера и Джои / Фото booking

И это еще не все сюрпризы от FRIENDS ™ Experience – рекунструированного пространства культового сериала. Гости также смогут увидеть копии костюмов из шоу и пережить известные сцены, такие как обречен диванный поворот и знаменитый танец индейки на День Благодарения.



Кафе Central Perk / Фото booking



Оранжевый диван в Central Perk / Фото booking

Будет стоить такое удовольствие всего 19,94 доллара за ночь – в честь даты выхода "Друзей" 1994 года. Забронировать ночевку по такой специальной цене можно будет 21 мая.



Квартира Моники и Рейчел / Фото booking



Гостиная Чендлера и Джои / Фото booking



В кафе Central Perk / Фото booking

Где снимался сериал

По сценарию, основное действие сериала происходит в Нью-Йорке. Но на самом деле, там не было снято ни одного кадра с участием героев. Все съемки проходили в павильонах компании Warner Brothers в Калифорнии.

Возвращение "Друзей"

Премьера спецвыпуска "Друзья": Воссоединение", в котором актеры культового сериала впервые с момента завершения сериала появятся вместе, состоится 27 мая.

В эпизоде снялись все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. На экране также появятся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Официальный тизер спецвыпуска "Друзья": Воссоединение": смотрите видео