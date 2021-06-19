Новое лицо: в Японии старую квартиру превратили в остров уюта

Старую квартиру всегда можно переоборудовать таким образом, чтобы изменить ее до неузнаваемости. Как эту идею воплотили в Японии – читайте в материале.

Обновлением квартиры в старом районе Токио занималась дизайнерская студия MOX. Обновленное пространство имеет площадь всего 55 квадратных метров, но благодаря новому открытому планированию и свету выглядит несколько более обширным.

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Помещение принадлежит семейной паре, которая работает на заводе по изготовлению мебели. Запросы клиентов были простыми: хорошее освещение, большая гостиная и минимальное количество цветов.

Открытость – хорошее решение для малых площадей​ / Фото Archdaily

Дизайнеры изменили планировку квартиры: оригинальное помещение с двумя спальнями превратилось в светлую однокомнатную квартиру с гостиной, столовой и кухней.

Свет и выдержаны тона придают пространству уюта / Фото Archdaily

Интегрируя спальню, кабинет и помещение для хранения в единую комнату в центре квартиры дизайнеры добавили помещению глубины. Это позволило очень экономно использовать площадь квартиры, но вместе с тем полностью избавиться от чувства скованности.

Замечательная маленькая квартира в центре Токио​ / Фото Archdaily