Проект от студии дизайна Lagranja просто поражает. Им удалось превратить бывшую военную казарму на место с особым характером – интернет-офис банка XAPO. У новой штаб-квартиры особенное расположение под Гибралтарской скалой.

Читайте также Здоровый образ жизни и удовлетворение инвесторов: в ЖК LIFE STORY установили велопаркинг

Дизайн и история здания лучше отражают быструю трансформацию банковского мира. Это место передает свободу, характер благодаря дизайну интерьера, выполненному с помощью цифровых процессов.



Дизайн будущего / Фото Elle Decor

Бывшая казарма британской армии защищена под тенью знаменитой скалы в историческом центре Гибралтара. Казематы были сведены британской армией в 1817 году.



Пороховое хранилище превратили в уютный дворик / Фото Elle Decor

Новые офисы занимают два склада старого военного комплекса. Общая площадь проекта составляет 800 квадратных метров. Сооружение встроено в известняк, старинные потолки поддерживаются оригинальными деревянными балками.

Интерьер продуман до мелочей / Фото Elle Decor

Создатели проекта открыли каменные стены и очистили их. Восстановленные стены создали атмосферу старины.



Фасад исторического здания / Фото Elle Decor

Тыл и внутренний дворик здания имеют остатки оригинальных оборонительных башен. Фасад здания выходит на большую казематную площадь и живой социальный центр, наполненный барами и ресторанами под открытым небом. В рамках проекта удалось восстановить одну из галерей как публичное пространство для художественных и культурных событий.



Уютная прихожая / Фото Elle Decor

Клиенты попадают в банк XAPO с главной площади, где находят первую галерею, которая превращена в зону транзита. Через оригинальные каменные арки можно попасть в серии банкоматов, где клиенты будут управлять своими операциями с кибервалютой. Также здесь есть большой зал заседаний с небольшой кухней и гостиной.

Современная кухня для отдыха / Фото Elle Decor

Интерьер банка наполнен стильной мебелью, что была напечатана с помощью 3D технологий. Большой стол в зале заседаний изготовлен из массивной древесины и закругленных ножек из биопластика.

Дизайн штаб-квартиры цифрового банка XAPO соответствует философии компании, которая пропагандирует экономическую свободу и доступ к валютам в безопасных хранилищах. Студия Lagranja использовала самые инновационные технологии дизайна, чтобы создать удивительный простор, который сочетает традиции и современность.