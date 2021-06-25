Островное очарование: невероятная реновация дома в Японии, что щеголяет сказочной панорамой
Источник:Archdaily
Японская архитектура всегда привлекает своей изысканностью и простотой. О новом центре для туристов на островах, который может стать уютным пристанищем на уикенд – читайте в материале.
Город Ономичи, расположенный рядом с Хиросимой, всегда был центром большого туристического потока.
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Команда Horiuchi Inatomi Architects получила задание обновить туристический центр, который должен стать местом уютного отдыха.
Фантастический пейзаж / Фото Archdaily
Здание центра имеет 140-летнюю историю. Когда-то оно было символом процветания острова.
Выдержанный классический интерьер / Фото Archdaily
Архитекторы решили провести модернизацию с акцентом на функциональность, а также разделить дом на две отдельные зоны – кафе и номера.
Уютное место для трапезы / Фото Archdaily
В результате здание получило невероятный вид и возможность предоставлять туристам качественные услуги отдыха. Теперь это место станет отправитель пунктом для туристов, куда хочется возвращаться после долгих прогулок.
Номер порадует любого туриста / Фото Archdaily