Игра на свежем воздухе позволяет детям быть исследователями и взаимодействовать с миром, получая при этом крайне необходимы физические нагрузки. Дом 24 ко Дню защиты детей собрал подборку уникальных пространств для игр.
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Интерактивная скульптура
Детская площадка находится в Городском музее – это массивная интерактивная скульптура. Дети и взрослые могут исследовать тайные проходы и скользкие туннели, чтобы выявить два антикварных самолета и гигантскую шариковую яму.
Воплощение детской мечты / Фото Nationalgeographic
Удивительный площадка
Невероятный парк для детей выглядит как оптическая иллюзия.
Иллюзия для воплощения фантазий / Фото Babyology
Гигант среди небоскребов
Сказочный великан имеет более 7 метров в высоту и 9 метров в ширину. Он прячется между двумя многоэтажками на западе города.
Великан из сказок / Фото Nationalgeographic
Скалолазание для самых маленьких
Детская площадка рядом с торговым центром Westfield может похвастаться чрезвычайным стилем. Здесь дети вполне безопасно могут попробовать себя в скалолазании. Родители рядом могут выпить кофе и отдохнуть, наблюдая за малышами.
Активные развлечения / Фото Babyology
Волшебные сферы
Строительство гигантской и впечатляющей площадки стоило 465 миллионов долларов. В амбициозном парке площадью более 2 гектаров содержится страна чудес с семью царствами, предназначенными для разных возрастных групп.
Невероятное место / Фото Nationalgeographic
Парк-Гулливер
Детское пространство вдохновленное романом 18-го века Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера". Детская площадка смоделирована как большая скульптура самого Гулливера. Дизайн обеспечивает множество закругленных краев, которые прекрасно поднимаются и скользят, что превращает всех своих посетителей на маленьких похитителей Гулливера.
Когда рассказы оживают / Фото Аctivecities
Детская площадка в парке Блаксленд
Детская площадка занимает почти 3 гектара у реки Парраматта. Здесь есть многоуровневый домик на деревьях, подъемы и препятствия, велосипедные дорожки и более 170 фонтанов. Эта массивная игровая зона расположена в Олимпийском парке Сиднея.
Яркое пространство / Фото Аctivecities