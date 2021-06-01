Осуществление мечты: фото самых крутых детских площадок мира

Современные игровые площадки – это не только место для игр, а творческое пространство, где можно учиться и познавать мир. Сумасшедшие, креативные и увлекательные детские площадки – в материале.

Игра на свежем воздухе позволяет детям быть исследователями и взаимодействовать с миром, получая при этом крайне необходимы физические нагрузки. Дом 24 ко Дню защиты детей собрал подборку уникальных пространств для игр.

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Интерактивная скульптура

Расположение : Сент-Луис , США

Детская площадка находится в Городском музее – это массивная интерактивная скульптура. Дети и взрослые могут исследовать тайные проходы и скользкие туннели, чтобы выявить два антикварных самолета и гигантскую шариковую яму.



Воплощение детской мечты / Фото Nationalgeographic

Удивительный площадка

Расположение : Брумлебини , Дания

Невероятный парк для детей выглядит как оптическая иллюзия.



Иллюзия для воплощения фантазий / Фото Babyology

Гигант среди небоскребов

Расположение: Нью - Йорк , США

Сказочный великан имеет более 7 метров в высоту и 9 метров в ширину. Он прячется между двумя многоэтажками на западе города.



Великан из сказок / Фото Nationalgeographic

Скалолазание для самых маленьких

Расположение : Голд-Кост , Австралия

Детская площадка рядом с торговым центром Westfield может похвастаться чрезвычайным стилем. Здесь дети вполне безопасно могут попробовать себя в скалолазании. Родители рядом могут выпить кофе и отдохнуть, наблюдая за малышами.



Активные развлечения / Фото Babyology

Волшебные сферы

Расположение : Оклахома , США

Строительство гигантской и впечатляющей площадки стоило 465 миллионов долларов. В амбициозном парке площадью более 2 гектаров содержится страна чудес с семью царствами, предназначенными для разных возрастных групп.



Невероятное место / Фото Nationalgeographic

Парк- Гулливер

Расположение : Валенсия , Испания

Детское пространство вдохновленное романом 18-го века Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера". Детская площадка смоделирована как большая скульптура самого Гулливера. Дизайн обеспечивает множество закругленных краев, которые прекрасно поднимаются и скользят, что превращает всех своих посетителей на маленьких похитителей Гулливера.



Когда рассказы оживают / Фото Аctivecities

Детская площадка в парке Блаксленд

Расположение : Сидней , Австралия

Детская площадка занимает почти 3 гектара у реки Парраматта. Здесь есть многоуровневый домик на деревьях, подъемы и препятствия, велосипедные дорожки и более 170 фонтанов. Эта массивная игровая зона расположена в Олимпийском парке Сиднея.



Яркое пространство / Фото Аctivecities