Здійснення мрії: фото найкрутіших дитячих майданчиків світу

Сучасні ігрові майданчики – це не тільки місце для ігор, а творчий простір, де можна навчатися та пізнавати світ. Божевільні, креативні та захопливі дитячі майданчики – у матеріалі.

Гра на свіжому повітрі дозволяє дітям бути дослідниками та взаємодіяти зі світом, отримуючи при цьому вкрай необхідні фізичні навантаження. Дім 24 до Дня захисту дітей зібрав підбірку унікальних просторів для ігор.

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Інтерактивна скульптура

Розташування: Сент-Луїс, США

Дитячий майданчик розташований у Міському музеї – це масивна інтерактивна скульптура. Діти та дорослі можуть дослідити таємні проходи та слизькі тунелі, щоб виявити два антикварні літаки та гігантську кулькову яму.



Втілення дитячої мрії / Фото Nationalgeographic

Дивовижний майданчик

Розташування: Брумлебині, Данія

Неймовірний парк для малюків виглядає як оптична ілюзія.



Ілюзія для втілення фантазій / Фото Babyology

Гігант серед хмарочосів

Розташування: Нью-Йорк, США

Казковий велетень має більше ніж 7 метрів у висоту і 9 метрів у ширину. Він ховається між двома багатоповерхівками на заході міста.



Велетень із казок / Фото Nationalgeographic

Скелелазіння для найменших

Розташування: Голд-Кост, Австралія

Дитячий майданчик поруч із торговим центром Westfield може похизуватися надзвичайним стилем. Тут дітки цілком безпечно можуть спробувати себе у скелелазанні. Батьки поруч можуть випити кави та відпочити, спостерігаючи за малюками.



Активні розваги / Фото Babyology

Чарівні сфери

Розташування: Оклахома, США

Будівництво гігантського та вражаючого майданчика вартувало 465 мільйонів доларів. У амбітному парку площею понад 2 гектари міститься країна чудес із сімома царствами, призначеними для різних вікових груп.



Неймовірне місце / Фото Nationalgeographic

Парк-Гуллівер

Розташування : Валенсія, Іспанія

Дитячий простір натхненний романом 18-го століття Джонатана Свіфта "Подорожі Гуллівера". Дитячий майданчик змодельований як велика скульптура самого Гуллівера. Дизайн забезпечує безліч закруглених країв, які чудово піднімаються та ковзають, що перетворює всіх своїх відвідувачів на маленьких викрадачів Гуллівера.



Коли розповіді оживають / Фото Аctivecities

Дитячий майданчик у парку Блаксленд

Розташування : Сідней, Австралія

Дитячий майданчик займає майже 3 гектари біля річки Парраматта. Тут є багаторівневий будиночок на деревах, підйоми та перешкоди, велосипедні стежки та понад 170 фонтанів. Ця масивна ігрова зона розташована в Олімпійському парку Сіднея.



Яскравий простір / Фото Аctivecities