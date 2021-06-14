Озерный уют: в Чили построили замечательный дом у воды, который окутывает спокойствием

Дома у воды всегда отличаются особым шармом уюта и умиротворения. Как эту традицию продолжили в Чили – читайте в материале.

Студия Ignacio Correa Arquitecto построила живописный дом у озера в центральной части Чили. Основными строительными материалами стали бетон, дерево и стекло.

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Дом расположен в городке Ла-Эстрелла, что в 140 километрах от Сантьяго. Украшением этого места является озеро Рапель, наслаждение которым дарит этот дом.

Сказочное расположение дома / Фото Dezeen

Одноэтажный павильон имеет площадь 85 квадратных метров. Он имеет прямоугольную форму с изгибом по центру. Северная сторона дома выходит прямо к озеру, а сад в скором времени закроет жителей от посторонних глаз.

Наслаждение озером и природой / Фото Dezeen

Внутри есть большая зона общего плана и спальные комнаты. Весь дом покрыт панорамными окнами, что позволяет наслаждаться этим местом с любой точки дома.