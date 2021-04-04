Париж известен своими широкими проспектами и романтической архитектурой, которые так привлекают иностранных туристов. Многие из этих знаменитых сооружений появились благодаря барону Жоржу-Эжену Осману, который до сих пор является одним из самых противоречивых градостроителей в истории Франции.

Полное обновление Парижа, которое позже назвали "османизацией", произошло между 1853 и 1870 годами. После этого Осман был уволен из-за огромного недовольства общественности. Однако он успел преобразовать город радикальными способами, сносив целые кварталы и строя совершенно новую инфраструктуру.

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Больше воздуха Парижу

В 1852 году племянник Наполеона, император Наполеон III, объявил Париж сердцем Франции. Он захотел украсить город, открыть новые улицы и сделать рабочие помещения, в которых не хватало воздуха и света, более здоровыми.

В это время город боролся с холерой, тифом и другими недугами. Старые кварталы Парижа император считал грязными и переполненными, поэтому они нуждались в "зачистке".

Эту миссию Наполеон III поручил барону Жоржу-Эжену Осману, которого он назначил префектом департамента Сены. Перед ним стояла задача – дать Парижу больше воздуха и объединить его.



Барон Жорж-Эжен Осман / Фото Wikimedia Commons

Новый Париж

Осман расширил тесные средневековые улицы на большие проспекты. Он аннексировал пригороды вокруг Парижа, построил новые канализационные системы и многое другое.

Эти изменения произошли чрезвычайно быстро, поскольку Осману больше не нужно было согласовывать решения с парламентом. Благодаря новому правилу, он должен был лишь одобрить присвоение земель у императора.

Во время ремонта Осман снес примерно 12 тысяч зданий. Он построил фонарные столбы для более безопасной ночной жизни, провел канализацию и водопроводы для чистой питьевой воды. Он также создал осевую систему улиц, которая освещала важные культурные центры парижской жизни.

Городская схема также предусматривала строительство сооружений, которые сейчас очень важны для Парижа. В частности, это – Опера Гарнье и знаковые здания вдоль бульвара Османа.



Опера Гарнье в Париже / Фото unsplash

Недовольство парижан

Поиски чистоты Османа привели к тому, что значительная часть древнейшей архитектуры Парижа была разрушена. Это вызвало огромное недовольство общественности.

Французский историк Патрис де Монкан, считает, что Осман был несправедливо подвергнут критике, а часть этой негативной репутации можно отнести к легендарному писателю Виктору Гюго.

Республиканцы презирали вторую империю. И Наполеон III, и Осман стали жертвами этой политической реакции. Виктор Гюго ненавидел его, и поскольку все во Франции считали все написанное им словом Божьим, они ненавидели и Османа. В одном из своих творений писатель обвинил Османа в уничтожении средневекового очарования города,

– писал Монкан.

Удобные для Наполеона III широкие улицы имели другую цель. Любое восстание или протест после государственного переворота императора можно было быстро остановить военным вмешательством. На исторически узких улицах это было гораздо сложнее сделать.



Париж / Фото unsplash

Кроме этого, новый Париж не был таким разнообразным, как оригинальный город. Большая часть новой архитектуры предназначалась для обслуживания знати и создала четкий разрыв между богатыми и бедными парижанами.



Архитектура Парижа / Фото unsplash

С тех пор прошло много лет, однако парижане до сих пор дискутируют, правильно ли поступил Осман. Одни считают созданные им улицы прекрасными и живописными, другие же убеждены, что он уничтожил историческую особенность города.



Памятник барону Жоржу-Эжену Осману / Фото My Modern Met