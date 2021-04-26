В Великобритании за время пандемии значительно вырос спрос на провинциальные дома. Это отличный способ отдохнуть и работать из дома среди природы. Британский премьер-министр использует растущий спрос на сельские дома, расположенные за пределами больших городов.

Читайте также Дом графа Дракулы: в Алабаме продается дом со спальней, которая имеет вид гроба

Дом расположен на окраине оксфордского городка Темма – примерно в 19 километрах к востоку от Оксфорда. Это прекрасный уголок среди открытой сельской местности.

Сельский домик / Фото Mansion Global

Изысканный фермерский дом недавно появился на рынке аренды за достаточно скромную сумму в 4250 фунтов стерлингов в месяц.

1 фунт = 38.57 гривны



Волшебная хижина / Фото Mansion Global

Владельцем отмечается Александр Борис Джонсон. Имение оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов.



Невероятная местность / Фото Mansion Global

Старинная фермерская хижина – это исторический семейный дом с четырьмя спальнями. Среди удобств здесь также бассейн, теннисный корт и отдельная пристройка, которую можно использовать как офис.

Интересно Шикарное капиталовложение: в Карибском море можно купить недвижимость на пиратском острове

Интерьер дома / Фото Mansion Global

Дом старой фермы – уникальная собственность на современном рынке сдачи в аренду. Он заинтересовал многих потенциальных жителей всего через два дня после того, как вышел на рынок.



Премьер-министр раздает журналистам чай / Фото Mansion Global

56-летний премьер-министр любил здесь отдыхать и наслаждаться местностью. В частности, его неоднократно фотографировали возле дома – именно здесь он раздавал чай журналистам в 2018 году.