В Великобритании за время пандемии значительно вырос спрос на провинциальные дома. Это отличный способ отдохнуть и работать из дома среди природы. Британский премьер-министр использует растущий спрос на сельские дома, расположенные за пределами больших городов.
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Дом расположен на окраине оксфордского городка Темма – примерно в 19 километрах к востоку от Оксфорда. Это прекрасный уголок среди открытой сельской местности.
Сельский домик / Фото Mansion Global
Изысканный фермерский дом недавно появился на рынке аренды за достаточно скромную сумму в 4250 фунтов стерлингов в месяц.
Волшебная хижина / Фото Mansion Global
Владельцем отмечается Александр Борис Джонсон. Имение оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Невероятная местность / Фото Mansion Global
Старинная фермерская хижина – это исторический семейный дом с четырьмя спальнями. Среди удобств здесь также бассейн, теннисный корт и отдельная пристройка, которую можно использовать как офис.
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Интерьер дома / Фото Mansion Global
Дом старой фермы – уникальная собственность на современном рынке сдачи в аренду. Он заинтересовал многих потенциальных жителей всего через два дня после того, как вышел на рынок.
Премьер-министр раздает журналистам чай / Фото Mansion Global
56-летний премьер-министр любил здесь отдыхать и наслаждаться местностью. В частности, его неоднократно фотографировали возле дома – именно здесь он раздавал чай журналистам в 2018 году.