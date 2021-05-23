Приют среди пустыни: в Чили построили дом, который позволит насладиться спокойной жизнью

Архитектор Кристиан Ромеро создал проект, который дает возможность спрятаться от мира и посвятить себя семье и неторопливым развлечениям. Здесь можно почувствовать полную гармонию с собой.
Дом расположен на пологом склоне в городке Лос Молес. Расположение гарантирует жителям фантастический обзор на окружающую среду.
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Фасад от дороги закрытый и обеспечивает полную приватность, а вот задняя сторона дома полностью открыта.
Простой и уютный дизайн / Фото Archdaily
Большие панорамные окна – необходимость в подобных проектах, ведь главной "изюминкой" домов с расположением среди природы является в первую очередь доступ к пейзажам.
Наслаждение жизнью / Фото Archdaily
Фундаментальным элементом интерьера дома стало освещение. Сочетание природного и мягкого искусственного света добавляет атмосфере теплоты.
Свет – украшение дома / Фото Archdaily
В доме есть несколько спален, гостиная, кухня и зоны отдыха. Особое место в доме занимают терраса и бассейн, где приятно проводить свободное время.
Фантастическое место / Фото Archdaily