Будинок розташований на пологому схилі у містечку Лос Молес. Розташування гарантує мешканцям фантастичний огляд на навколишнє середовище.
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Фасад від дороги закритий та забезпечує повну приватність, натомість задня сторона дому повністю відкрита.
Простий та затишний дизайн / Фото Archdaily
Великі панорамні вікна – необхідність у подібних проєктах, адже головною "родзинкою" будинків з розташуванням серед природи є в першу чергу доступ до краєвидів.
Насолода життям / Фото Archdaily
Фундаментальним елементом інтер'єру будинку стало освітлення. Поєднання природного та м'якого штучного світла додає атмосфері теплоти.
Світло – окраса дому / Фото Archdaily
У будинку є декілька спалень, вітальня, кухня та відпочинкові зони. Особливе місце в будинку займають тераса та басейн, де приємно проводити вільний час.
Фантастичне місце / Фото Archdaily