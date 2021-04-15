Экологичность и безопасность, инновации и нетривиальный дизайн. Условия, которые диктует современность, это не временные тренды, а базовые потребности, которые обеспечат комфортную жизнь. О жилом комплексе, который соответствует современным запросам и готов стать комфортным пространством вашего будущего – читайте в материале.

Забота о каждом жителе – одна из основных концепций ЖК LIFE STORY. Именно поэтому планировка каждой квартиры в жилом комплексе может иметь несколько решений, что делает ее гибкой к потребностям клиента.

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ЖК LIFE STORY – это пространство возможностей, созданный на базе инновационного строительства, экологичности и смелых дизайнерских решений. Компания LEV Development воплотила в жилом комплексе все функциональные потребности жителей. Одна из них – возможность самому спланировать свою квартиру в соответствии со вкусами и эстетическими предпочтениями.

Сегодня на рынке недвижимости в основном видим ситуацию, когда планировка определяется еще на этапе проектирования. Впрочем, LEV Development совместно с дизайнерами AVG Group считают, что принимать решение о размещении функциональных зон должен сам клиент, ведь только он знает свои потребности и предпочтения. Квартира – это его пространство вдохновения, создать которое он может только сам.

Например, давайте рассмотрим три варианта планирования для двухкомнатной квартиры в ЖК LIFE STORY, площадь которой составляет 57 м2.

Если вы молодая семья и любите часто принимать гостей, тогда первый вариант – для вас. Здесь предусмотрена вторая спальня для маленького ребенка. Зона кухни и столовой объединена с гостиной, что позволяет поставить большой стол-трансформер для ярких празднований.

Выход на балкон для небольшого отдыха расположен именно в этой зоне. В этом варианте санузел только один – сразу у входа в квартиру.

Второй вариант идеально подходит для тех, кто предпочитает комфорт. Спальня хозяев площадью 12,8 м2 имеет выход на балкон, персональный гардероб и туалет.

Вторая спальня также может похвастаться пространством – 12,4 м2. Обе комнаты являются вполне частными зонами благодаря расположению кухни и гостиной на одной оси.

Не представляете своей жизни без большой компании? Тогда выбирайте огромную зону в 35 м2, которая поместила в себя кухню, столовую и гостиную. Выход на балкон также здесь, а в спальне предусмотрен гардероб.

Мягкий диван и кресла придадут гостиной приветливости, а домашний кинотеатр подарит наслаждение коллективного просмотра фильмов.

Выбери жилье мечты под свой стиль и посвяти свое время наслаждению жизни, а не решению бытовых головоломок. ЖК LIFE STOTY – это жить так, как ты хочешь.

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