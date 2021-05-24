Пышные оазисы: как менялись известные парки Украины

Парки – это невероятные зоны отдыха, оазисы зелени, кислорода и попытка побега от шума города. В Украине есть большое количество невероятных парков. О том, как они создавались и в каком состоянии находятся – читайте в материале.

Созданию комфортных и невероятных зон отдыха в Украине всегда уделялось много внимания. В общем выделяют четыре периода формирования и развития искусственных парков в Украине. Первый – от времен Киевской Руси до середины XVII века. Второй – до революции 1917 года, а третий охватывает время независимости Украины. В Европейский День парков Дом 24 исследовал истории самых известных парков Украины.

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Голосеевский парк в Киеве

Одним из крупнейших лесных массивов столицы Украины является Голосеевский лес. Это невероятное место окружено ручьями и системой прудов. Здесь можно встретить 500-летние дубы и 300-летние ясени. Основание парка датируется XII веком. Князь Андрей Боголюбский основал Китаевское городище и построил загородный княжеский терем с валами и рвом. Терем окружали дремучие леса, они использовались в качестве охотничьих угодий.



Строительство Голосеевского парка началось в 1957 году / Фото Старые фотографии украинских городов

Площадь парка составляет 155 гектаров. Это один из крупнейших и старейших парков Украины. Хотя официально парк и занимает невероятную территорию, постепенно он слился с естественным лесом.



Парк славится уникальной флорой / Фото Kyiv Maps

Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького

Большой парк невероятной красоты расположен в Харькове и имеет площадь более 130 гектаров. Он был заложен в 1893-1895 годах и открыт в 1907 году. Финансирование строительства парка происходило за счет жителей города. Харьковчане, особенно студенты и гимназисты, участвовали в посадке деревьев и установлении скворечников.



Историческое фото парка / Фото Рinterest

При независимой Украине в парке провели масштабную реконструкцию. После масштабной перестройки в День города 23 августа 2012 парк был открыт для посещения.

Расходы парке стоят для городского бюджета Харькова 133 миллиона гривен. При этом никаких доходов городскому бюджету парк не приносит.



Место для прогулок и отдыха / Фото BLS

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Софиевский парк

Национальный дендрологический парк "Софиивка", или Софиевский парк – прекрасный пример мирового садово-паркового искусства конца XVII – начала XIX веков. Его локация – северная часть города Умань Черкасской области, рядом с рекой Каменка. Создание парка датируется 1796 годом, его заложил граф Станислав-Феликс Потоцкий. Парк имеет прекрасную романтическую стилистику, здесь можно найти сюжеты римской и греческой мифологии. Его создал бельгийский военный инженер Л. Метцель. В то время здесь открыли Большой водопад с железным мостиком, Амстердамский шлюз, несколько гротов.

Главная композиция парка проходит по руслу реки Каменка / Фото BLS

Площадь парка впечатляет – он охватывает 179,2 гектаров. Ежегодно его посещают около 150 тысяч человек.

Живописное место / Фото Старые фотографии украинских городов

Стрыйский парк во Львове

Стрыйский парк или Парк Килинского – один из старейших и красивейших парков Восточной Европы. Признан памятником садово-паркового искусства национального значения. Строительство зеленого оазиса началось в 1879 году по инициативе городского советника Станислава Немчиновського. Тогда большую часть площади, отведенной под парк, занимало закрытое кладбище. Здесь было высажено почти 40 тысяч деревьев. В парке можно было увидеть, как привычные дерева, так и экзотические гинкго, красный дуб, тюльпанное дерево и японскую сирень.



Вид парка в довоенный период / Фото Фотографии Старого Львова

Зеленый оазис города Льва состоит из трех ландшафтных частей: нижней, верхней и детского сектора. Он расположен в Галицком районе Львова, между улицами Ивана Франко и Стрыйской. Здесь можно найти более 200 видов деревьев и растений. В парке обустроены оранжерея, альпинарий и несколько живописных аллей.



Парк имеет площадь в 52 гектара / Фото 24 канал

Парк Шенборна

Парк в историческом урочище Воеводино построен графом Шенборном в 1895 году. Из-за большой любви графа к астрономии в парке можно найти много мест, посвященной этой тематике. Здесь есть 12 мостиков, каждый из которых назван в честь определенного знака зодиака, озера с небольшими островками, водопады и мельница.

Замок Шенборна / Фото Замки и храмы Украины

Парк удалось восстановить в 2013 году, над его реконструкцией работала профессиональная команда, состоящая из историков, скульпторов, художников, географов и реставраторов.



Площадь парка составляет 12 гектаров / Фото UKRAINE IS

Государственный дендрологический парк "Александрия"

Государственный дендрологический парк Национальной академии наук Украины расположен в северо-восточной части Правобережной лесостепи в городе Белая Церковь. Парк датируется 1787-1788 годами. Проект создали известные в Европе архитекторы-паркостроители, в частности Мюффо и итальянец Доминик Ботани. Зеленый приют Александрия имеет площадь 400 гектаров и является одним из крупнейших архитектурно оформленных ландшафтных парков в Украине.



Старинный парк / Фото Біла Церква

По форме парк напоминает неправильную трапецию. Коллектив парка постоянно работает над сохранением исторических парковых насаждений, таких как вековая дубрава, и восстановлению памятных композиций.



Волшебное пространство / Фото Википедия