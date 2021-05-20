В третий четверг мая традиционно отмечают День вышиванки. Этот праздник не является официальным, однако чрезвычайно популярен не только в Украине, но и за ее пределами . Дом 24 собрал подборку уникальных сооружений, "одетых" в символы национального строя.

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Каменные вышиванки в Новой Каховке

Изысканный орнамент создан в 50-х годах прошлого века художником Григорием Довженко. Художник вместе с коллегами украсил более 180 сооружений, среди которых школы, жилые дома и административные здания.

Уникальная работа талантливого художника / Фото Ukraїner

В настоящее время в Новой Каховке проводят реставрационные работы по сохранению и восстановлению невероятного панно.

Националистический балкон в Одессе

Балкон украшен красочными цветами в стиле национального орнамента.

Волшебное место для отдыха / Фото Апостроф

Дома -вышиванки в Ровно

В Ровно целый ряд сооружений украшен национальным орнаментом. Любовь к вышиванке проявляется здесь в отделке фасадов зданий, остановок общественного транспорта. Архитекторы "вышивают" книги и даже карту.

Захватывающий жилой комплекс / Фото RADIO TREK

Дом из пластиковых крышечек

Незабываемое сооружение, которое будет напоминать каждому о особенности нашего края, можно создать из невероятных материалов. Именно это доказывает житель Винницы, который превратил собственный дом на вышиванку с помощью пластиковых крышечек.

Мозаика из крышечек / Фото Gazeta.ua

Одна из крупнейших вышиванок Украины

Фасад дома культуры в Скадовске украсили вышивкой, которая состоит из более 14 тысяч крестиков. Панно "Цветущая Украина" сплетено нитками на металлической сетке. В 2017 году произведение внесли в Национальный Реестр Рекордов Украины как самую большую вышиванку страны.

Волшебное панно на фасаде / Фото Скадовськие новости

Суд в вышитой символике

В 2016 году Львовский апелляционный административный суд украсили орнаментом украинской вышивки.

Необычный вид суда / Фото Судебная власть

Мурал -вышиванка в Киеве

Авторство стрит-арта "Девушка в вышиванке" принадлежит австралийскому художнику Гвидо Ван Хелдену. Стенопись расположена на бульваре Леси Украински в Киеве.

Мурал-арт в Киеве / Фото Радио Свобода

Патриотический забор в Виннице

В Виннице разрисовали 85-метровый забор орнаментами, характерными для каждого региона Украины. Теперь это не только "изюминка" целого района, но и место для проведения фотосессий.

Украинский орнамент – украшение целого района / Фото Town Pass

Перекресток- вышиванка в Каменец - Подольском

В Каменец-Подольском раскрасили обычный перекресток и превратили его в художественный объект.

Воплощение замечательной идеи / Фото Korrespondent.net

" Вышиваное" село в Польше

Вышивка имеет невероятную популярность и за пределами Украины. В селе Залипье в Польше домики имеют уникальный декоративный стиль. Невероятный орнамент привлекает внимание своим разнообразием и самобытностью.

Настоящие произведения искусства на стенах в польском селе / Фото Самотужки