Работа с наслаждением: в одном из офисов Сан-Франциско построили вертикальные сады

Для преобразования рабочего офиса в комфортное и уютное место его превратили в цветущий сад. На вершине башни Salesforce были размещены 24 колонны, которые украсили большим количеством цветов и зелени.

В помещении офиса были некрасивые большие колонны, которые решили превратить в невероятные вертикальные сады.

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Обустройством офиса занималась студия по ландшафтному дизайну Habitat.

Невероятное рабочее место / Фото Сontemporist

Вертикальные сады имеют высоту 3 метра и создают тропическую атмосферу. В украшенные использовали около 25 тысяч растений.



Каждая колонна – уникальна / Фото Сontemporist

Для создания уникальной зоны было использовано 128 видов растений, из которых выделяются 48 различных типов орхидей, которых выбирали по цвету.

Здесь решили посадить и съедобные травы, такие как мята, эстрагон, базилик и укроп. Их используют в ресторане, расположенном в здании.