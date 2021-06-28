Работа на природе: в Китае спроектувалы невероятный офис среди гор

Пандемия COVID-19 сделала удаленную работу повседневностью. Работники почувствовали вкус рабочего процесса в невероятных локациях. Как на этот вызов ответили в Китае – читайте в материале.

Новое место работы для себя создала команда фирмы дизайна интерьеров JCD. Замечательное пространство побуждать работников к творческим процессам.

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Общая площадь проекта составляет 200 квадратных метров. Здание расположено в живописной сельские местности, что дарит прекрасные виды и раскрывает объятия покоя.

Локация офиса просто сказочная / Фото Archdaily

По мнению команды, удаленность от города никоим образом не повлияет на амции компании. Наоборот, благодаря покою и вдохновенной среде работники смогут работать более творчески и продуктивно.

Природа буквально стучится в дверь / Фото Archdaily

Компания реорганизовала двухэтажный дом, уменьшив расстояние между различными пространствами и добавив каждому из них функциональности. Первый этаж предназначен для встреч и творческих демонстраций, в то время как основной рабочий процесс будет происходить на втором этаже.

Также работникам выделили комнату отдыха, где они могут погрузиться в размышления или вздремнуть.

Будущая комната презентаций / Фото Archdaily

Офис в горах – отличное решение, которое станет местом силы любой команды.