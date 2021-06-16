Студия MVRDV представила проект "De Oosterlingen" – невероятный жилой комплекс с анимированным горизонтом и уникальными характеристиками. Особенностью проекта являются разные формы крыши и фасады из дерева, стекла, переработанного кирпича и композиции на биологической основе.

Читайте также Удобная и эффективная парковка: все, что нужно знать о подземной автостоянке

Комплекс сооружений расположен рядом с оживленным жилым районом, который когда-то был промышленной зоной.



Невероятный проект / Фото Archdaily

Архитектурная фирма спроектировала семь соединенных зданий, организованных вокруг коллективного пространства и общей крыши. Генеральный план предусматривает насаждения большого количества деревьев пышной растительности. Зеленые насаждения будут распространены по всем семи зданиях.

Замечательное пространство для жителей / Фото Archdaily

Зеленый комплекс будет полезен не только для людей, но и для птиц и насекомых. Одно здание будет сделано из утрамбованной земли – старинный и устойчивый метод строительства; другое будет иметь полностью зеленый фасад. Гнездовые коробки для домашних воробьев и летучих мышей также будут интегрированы в различные фасады. Они создают милую улицу в лучших традициях Амстердам, – отметил партнер-основатель MVRDV Вини Маас.



Комплекс имеет как активные, так и тихие зоны / Фото Archdaily

Площадь комплекса составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь также предусмотрено строительство заведений общественного питания, магазины здоровой пищи и небольшой частный кинотеатр. Ожидается, что строительство комплекса начнется в конце 2022 года.