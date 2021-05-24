Современность среди гор: дом в Перу, который удивляет совершенным контрастом

Студии Riofrio Arquitectos удалось создать уютный дом, который поражает оригинальностью. Прямые линии и белый цвет рядом с природным окружением – достаточно неожиданное сочетание, которое дарит неповторимый эффект.

Хозяева дома владели земельным участком в горах Чаклакайо площадью в 1105 квадратных метров. Они хотели получить уютный дом, который будет выделяться из окружающих пейзажей.

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Архитекторы спроектировали дом площадью 212 квадратных метров, который имеет довольно необычный дизайн благодаря открытым балкам.

Сказочная территория / Фото Archdaily

Балки имеют важное функциональное назначение: они помогают контролировать свет, который попадает внутрь дома, что чрезвычайно важно для местного климата.

Уютная атмосфера / Фото Archdaily

Планировка дома функциональная и простая: компактный блок в форме буквы "L" содержит большую гостиную, которая соединена с кухней, три спальни и две ванные комнаты. Наслаждаться компанией семьи и друзей можно на большой террасе, которая является украшением дома.

Отдых среди пейзажей / Фото Archdaily