Уникальное изумрудное кафе станет новой жемчужиной Нью-Йорка. Концепция кафе, разработанная студией ReutovDesign, сочетает в себе креативную интерпретацию современного дизайна и природного стиля.
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Уютное заведение имеет площадь всего 46 квадратных метров. Впрочем, идея кафе не в том, чтобы поражать размерами.
Неприхотливый, но стильный интерьер / Фото Archdaily
Яркая и красочная реализация предусматривает "прохождение" ростков бамбука сквозь серый бетон.
Место покоя и гармонии / Фото Archdaily
Бетонные стены контрастируют со стеклянной мебелью и зелеными элементами, что создает непередаваемую атмосферу.
Новый взгляд на "естественный" дизайн / Фото Archdaily
Концентрация мыслей на покое и творчеств – главная идея проекта, которую удалось воплотить на 100%.