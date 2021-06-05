Свет искусства: в Чехии открыли новую галерею

Художественные галереи – это пространство, которое вдохновляет, побуждает забыть о повседневности и творить. Как эта концепция воплощена в чешском городе Брно – читайте в материале.

Проект галереи создал архитектор Шимон Розвалка. В 615 квадратных метрах он хотел создать пространство, которое будет не только подчеркивать изящество искусства, но и станет местом творческого и социального взаимодействия.

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В здании также находится студия йоги. Архитектор хотел избежать всех клише, связанных с этим занятием, поэтому создал уютную студию с деревянным интерьером, а пространство за окном наполнил зеленью.

Особенная студия йоги / Фото Archdaily

Новое здание является частичной трансформацией старого, большую часть которого снесли из-за несоответствия проекту.

Светлый интерьер с деревянными элементами – отличное сочетание / Фото Archdaily

Архитекторам удалось создать светлое пространство, в котором соединились наслаждение искусством и активное занятие йогой.

Свет – основа дизайна галереи / Фото Archdaily

