Жилой комплекс ARTHOUSE PARK – это уникальное пространство, в котором сразу чувствуешь себя особенным. Художественная среда больше не собственность выставок и галерей – LEV Development и студия Марка Савицкого создали ее в новом жилом комплексе.
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Жители ARTHOUSE PARK почувствуют силу искусства, как только будут переступать порог дома. Холлы жилого комплекса – это художественные объятия, которыми дом приветствует своих хозяев.
Великолепная цветовая гамма подчеркивает изящество искусства на стенах. Сочетание белого, графитового и изумрудного цветов создало невероятную атмосферу, ради которой мы посещаем выставки и другие праздничные события. Жители ARTHOUSE PARK не будут платить за искусство – они будут жить среди него.
Вместе с тем дизайнеры сумели избежать камерности галерей, чтобы жители чувствовали, что они дома. Сделать это удалось благодаря удобной мебели, которая дает возможность насладиться искусством в покое и комфорте, и полу из керамогранита, который изложен в геометрическом панно, что добавляет пространству динамичности.
Представительские этажи – это концепция, которую LEV Development воплощает первым во Львове. Художественные коридоры, ковровая плитка, дизайнерская мебель и сказочный вид – это жилье никого не оставит равнодушным.
Представительские этажи – это пространство, созданное с заботой о жителях. Мы понимали, что здесь люди творят, работают, любят, поэтому это место особенное. Соседями здесь будут единомышленники с такими же ценностями, что очень важно в современном мире. Здесь хочется жить, – рассказал Марк Савицкий.
ARTHOUSE park – это жилой комплекс бизнес-класса на Малоголосковской, который позволит почувствовать себя художником. Это пространство, которое вдохновляет, подталкивает ставить глубокие вопросы и заставляет осознать невероятные масштабы своих сил и возможностей.
Прекрасное расположение и виды из окна, большой парк для досуга, удобная планировка, паркинг, дизайнерский холл в стиле ART и дополнительная приватность благодаря концепции представительных этажей, которую воплощено впервые во Львове – все это доступно в комплексе, каждый метр которого пропитан вдохновением.
Узнать больше о ЖК ARTHOUSE park и квартирах в новом жилом комплексе можно на сайте LEV Development и в отделах продаж в г. Львов:
- ул. Грушевского, 11
- ул. Пасечная (напротив дома №127)
- ул. Малоголосковская,
- 30 +38 097 202 22 00