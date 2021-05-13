Жилой комплекс ARTHOUSE PARK – это уникальное пространство, в котором сразу чувствуешь себя особенным. Художественная среда больше не собственность выставок и галерей – LEV Development и студия Марка Савицкого создали ее в новом жилом комплексе.

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Жители ARTHOUSE PARK почувствуют силу искусства, как только будут переступать порог дома. Холлы жилого комплекса – это художественные объятия, которыми дом приветствует своих хозяев.

Великолепная цветовая гамма подчеркивает изящество искусства на стенах. Сочетание белого, графитового и изумрудного цветов создало невероятную атмосферу, ради которой мы посещаем выставки и другие праздничные события. Жители ARTHOUSE PARK не будут платить за искусство – они будут жить среди него.

Вместе с тем дизайнеры сумели избежать камерности галерей, чтобы жители чувствовали, что они дома. Сделать это удалось благодаря удобной мебели, которая дает возможность насладиться искусством в покое и комфорте, и полу из керамогранита, который изложен в геометрическом панно, что добавляет пространству динамичности.

Представительские этажи – это концепция, которую LEV Development воплощает первым во Львове. Художественные коридоры, ковровая плитка, дизайнерская мебель и сказочный вид – это жилье никого не оставит равнодушным.

Представительские этажи – это пространство, созданное с заботой о жителях. Мы понимали, что здесь люди творят, работают, любят, поэтому это место особенное. Соседями здесь будут единомышленники с такими же ценностями, что очень важно в современном мире. Здесь хочется жить, – рассказал Марк Савицкий.

ARTHOUSE park – это жилой комплекс бизнес-класса на Малоголосковской, который позволит почувствовать себя художником. Это пространство, которое вдохновляет, подталкивает ставить глубокие вопросы и заставляет осознать невероятные масштабы своих сил и возможностей.