Строительство роскошной башни продолжается с 2014 года и сейчас подходит к концу – осталось закончить возведение шпиля и провести внутреннюю отделку.

Читайте также Удобная и эффективная парковка: все, что нужно знать о подземной автостоянке

Общая стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда долларов.

Башня отражает невероятный союз между исторической и современной архитектурой в районе / Фото New Straits Times

Ожидается, что после сдачи объекта в эксплуатацию в 2022 году башня достигнет полной высоты не менее 644 метров. Таким образом, она станет самым высоким зданием в Юго-Восточной Азии.

Комплекс расположен в историческом анклаве в центре города Куала-Лумпур / Фото New Straits Times

Башня имеет площадь более 278 тысяч квадратных метров. В проект Merdeka 118 включено несколько особенностей. Здесь планируют открыть смотровую площадку "Вид на 118", которая также будет одной из самых высоких в Азии.



Башня имеет виды на две национальные исторические достопримечательности – стадион Мердека и стадион Негара / Фото New Straits Times

На территории небоскреба будет действовать музей текстиля, специально построенный центр ухода за детьми и новая мечеть, что вмещает до 3 тысяч человек.