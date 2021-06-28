Удивительная геометрия с видом на океан: как выглядит дом в Чили, построенный на скале

Дом у океана иногда щекочет воображение каждого из нас. Тем более, что построить его можно на любой локации. Это доказали чилийские архитекторы из Estudio Dikenstein.

Panal House – это уютный дом, который возведен рядом с Тихим океаном на высоте 90 метров.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Дом с невероятным видом на окрестности имеет площадь 120 квадратных метров. Архитекторам пришлось найти способ построить устойчивый дом на холме с наклоном в 55 градусов.

Вид на окрестности просто поражает / Фото Archdaily

Основу дома составил бетон, над которыми потом выросла конструкция из металла и дерева. Удачное сочетание материалов позволило создать очень изящное пространство.

Встреча утра мечты / Фото Archdaily

Дом состоит из двух уровней, которые объединены под разным углом, что обеспечило невероятную геометрию дома. На верхнем уровне расположены гостиная и кухня, он предусмотрен для веселого досуга и приема гостей. Спальня и другие частные комнаты – на нижнем уровне.

Смотрите больше фото дома, который является воплощением мечты в реальность: