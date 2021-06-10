Удобная и эффективная парковка: все, что нужно знать о подземной автостоянке

Паркинг – важный элемент внутренней инфраструктуры современных жилых комплексов. С увеличением урбанизации и быстрым приростом автомобилей решение проблемы парковки требует особого внимания.

Подземный паркинг – это комфорт или необходимость?

На рынке недвижимости в Украине все большую популярность завоевывают квартиры с удобной планировкой и продуманной инфраструктурой.

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Формула идеального жилого пространства выглядит так: квартиры без огромных коридоров, комнаты правильной формы. Большое значение имеет продуманная инфраструктура: выгодная локация и наличие подземного паркинга являются атрибутами современного комфортного жилья.

Парковка – это одна из ключевых проблем любого большого города. Поэтому подземные паркинги в жилых комплексах играют важную роль в будущем разумной парковки, рассказывает компания LEV Development.

Современное решение

Сегодня достаточно большое количество людей готовы платить деньги за квадратные метры не только для себя, но и для своих авто. Для жилых комплексов комфорт-класса наличие подземного паркинга является хорошим преимуществом, тогда как для домов бизнес-класса – необходимостью.

Паркинг является одним из ключевых признаков класса жилого комплекса и заботы о своих жителей. Компания LEV Development выбрала максимально удобную для жителей модель: комфортный подземный паркинг, с которого жители смогут подняться на лифте прямо на свой этаж.

Система видеофиксации соблюдения правил дорожного движения, которая заработала в Украине, ежедневно фиксирует десятки тысяч нарушений. Поэтому в сочетании с новыми правилами парковки подземная стоянка – это не только удобство, но и безопасность, спокойствие и сбережение средств.

Реакция на потребности

В жилых комплексах OBRIY и OBRIY 2 компания LEV Development реализовала одноуровневый паркинг. Но для комфорта жителей в ЖК ARTHOUSE park, ЖК OBRIY 3, ЖК HYGGE был реализован двухуровневый подземный паркинг.

Благодаря такому решению компании удалось воплотить в реальность концепцию "двор без машин" и гарантировать полную безопасность для жителей на придомовой территории. Теперь это удобное пространство для веселых детских игр и спокойного отдыха жителей.

Пандемия COVID-19 и карантин заставили жителей не покидать свои дома, поэтому зеленые зоны и другие места отдыха на улице стали ценить еще больше. На волну трендов вышел тихий двор без машин, что и удалось реализовать компании LEV Development.

Удобный паркинг и безопасная придомовая зона для наслаждения жизнью – это атрибуты современного жилого комплекса, созданного с заботой о жителях.

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