Підземний паркінг – це комфорт чи необхідність?

На ринку нерухомості в Україні все більшу популярність завойовують квартири зі зручним плануванням та продуманою інфраструктурою.

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Формула ідеального житлового простору виглядає так: квартири без величезних коридорів, кімнати правильної форми. Велике значення має продумана інфраструктура: вигідна локація і наявність підземного паркінгу є атрибутами сучасного комфортного житла.

Паркування – це одна із ключових проблем будь-якого великого міста. Тому підземні паркінги в житлових комплексах відіграють важливу роль у майбутньому розумного паркування, розповідає компанія LEV Development.

Сучасне рішення

Сьогодні чимала кількість людей готові платити кошти за квадратні метри не лише для себе, але й для своїх авто. Для житлових комплексів комфорт-класу наявність підземного паркінгу є хорошою перевагою, тоді як для будинків бізнес-класу – необхідністю.

Паркінг є однією із ключових ознак класу житлового комплексу та турботи про своїх мешканців. Компанія LEV Development обрала максимально зручну для мешканців модель: комфортний підземний паркінг, з якого мешканці зможуть піднятися на ліфті прямо на свій поверх.

Система відеофіксації дотримання правил дорожнього руху, яка запрацювала в Україні, щодня фіксує десятки тисяч порушень. Відтак у поєднанні з новими правилами паркування підземна стоянка – це не лише зручність, а й безпека, спокій та заощадження коштів.

Реакція на потреби

У житлових комплексах OBRIY та OBRIY 2 компанія LEV Development реалізувала однорівневий паркінг. Але для комфорту мешканців у ЖК ARTHOUSE park, ЖК OBRIY 3, ЖК HYGGE був реалізований дворівневий підземний паркінг.

Завдяки такому рішенню компанії вдалося втілити у реальність концепцію "двір без машин" і гарантувати повну безпеку для мешканців на прибудинковій території. Тепер це зручний простір для веселих дитячих ігор та спокійного відпочинку мешканців.

Пандемія COVID-19 та карантин змусили мешканців не покидати своїх домівок, тому зелені зони та інші місця відпочинку на вулиці почали цінувати ще більше. На хвилю трендів вийшов тихий двір без машин, що і вдалося реалізувати компанії LEV Development.

Зручний паркінг та безпечна прибудинкова зона для насолоди життям – це атрибути сучасного житлового комплексу, створеного з турботою про мешканців.

Дізнатись більше вільні паркомісця та ціни на них можна за телефоном 097 202 22 00.