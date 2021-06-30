Уникальный термитник: необычный учебный кампус в Кении

Современные учебные кампусы приобретают все более разнообразные архитектурные очертания. Как выглядит новая школа в Кении – читайте в материале.

Новый кампус Startup Lions с терракотовым оттенком напоминает курганы термитов.

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Новое учебное заведение расположено на берегу озера Туркана. Он имеет площадь 1416 квадратных метров.

Новая школа в Кении / Фото Dezeen

Здесь некоммерческая организация Learning Lions будет предлагать кенийцам бесплатное обучение по информационным и коммуникационным технологиям.

Красота пустынной местности / Фото Dezeen

Комплекс состоит из 5 связанных зданий. Он построен из местного карьерного камня, обработанного бетонной штукатуркой в терракотовом оттенке. Эта техника не требует больших затрат и позволяла воспользоваться услугами местных мастеров.

Обучение коммуникационным технологиям / Фото Dezeen

Новая школа призвана стать началом новой успешной истории региона.