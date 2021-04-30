Архитектор Тир Робинзон предложил отличный вариант для террасы или заднего дворика, который вдохновит всех любителей тропиков.

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Лондонский архитектор создал оазис не для клиента, а для собственного дома. Здесь он может как продуктивно работать, так и наслаждаться отдыхом.

Такой уголок станет украшением любого дома / Фото Dezeen

"Тропическая" частица дома не является габаритной и не занимает большой площади, что делает ее достаточно гибким решением для каждого.

Зона для работы и отдыха / Фото Dezeen

Здание состоит из двух отдельных, но смежных комнат: студии в передней части и мастерской сзади.

Это отличный вариант для тех, кто работает дома и хочет пространственно разделить работу и личную жизнь.