Для Хадас жизнь изменилась после семейной прогулки на велосипеде в 1987 году. Именно тогда они с мужем наткнулись на маленький кедровый домик, который был выставлен на продажу. Это был заброшенный дом, построенный в 1800-х годах как конюшня для домашней птицы и скота. В нем был проведен водопровод и электричество, однако общее состояние был запущенное.

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Супруги осуществило модернизацию этого дома. Помещение утеплили, добавили отопление и привели в порядок каменные полы. В интерьер супруги добавили антиквариата, а двор украсил бассейн. На восстановление усадьбы ушло более 30 лет – дизайнеры решили не торопиться и насладиться процессом.

Из конюшни – в изысканную усадьбу / Фото House Beautiful

Столовая

Стены пространства украшены тонированной штукатуркой, а на потолке висит старинная французская люстра, которую удалось сохранить из бывшего сеновала. Изысканные французские стулья и мешки с кофейными зернами прекрасно дополняют комнату.



В дизайне использовали плиты XVIII века от кораблекрушения у побережья Суматры / Фото House Beautiful

Спальня

Контрастные белые краски добавляют комнате тепла и эклектики.



Изысканные картины являются изюминкой пространства / Фото House Beautiful

Гостиная

Невероятный камин возведен из камней, лежащих на территории собственности, а балки были сделаны из срубленных деревьев. Для уюта пространство дополнили античными марокканскими коврами.



Вместо столика здесь французская железнодорожная тележка / Фото House Beautiful

Дом у бассейна

На территории собственности также возвели уютный дом у бассейна. Его строительным материалом стали старые столы и лавки.



Волшебное дополнение / Фото House Beautiful

Внешний душ

Для единения с природой в жаркие дни оборудовали летний душ. Создается впечатление, что принимаешь душ в лесу.



Удачное решение / Фото House Beautiful

Главная ванная

Стены в ванной отделаны испанской энкаустической плиткой, а на потолке висит французская люстра XIX века.



Комфорт и уют / Фото House Beautiful

Уголок для завтрака

На кухне дизайнер создала дополнительное функциональное пространство – уютный уголок для завтрака с промышленной подвеской, голландским колониальным столом и тонированной штукатуркой.



Подушки, сшитые вручную, создают уют / Фото House Beautiful

Открытый стол

Еще одной особенностью этой волшебной усадьбы является изысканный стол в саду. Известняковый стол, заказанный во Франции, был настолько тяжелым, что пришлось выкопать яму и залить бетон для его укрепления. Немецкие старинные стулья, приобретенные на местной выставке садов, прекрасно дополняют это место.



Волшебный замысел / Фото House Beautiful