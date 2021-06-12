Волшебное возрождение: как дизайнер более 30 лет восстанавливает свою историческую усадьбу

Дизайнер Хадас Дембо обновляет дом своей семьи и возрождает его исторические особенности. Дом, построенный в 1800-х годах как конюшня, получает новое невероятное лицо.
Для Хадас жизнь изменилась после семейной прогулки на велосипеде в 1987 году. Именно тогда они с мужем наткнулись на маленький кедровый домик, который был выставлен на продажу. Это был заброшенный дом, построенный в 1800-х годах как конюшня для домашней птицы и скота. В нем был проведен водопровод и электричество, однако общее состояние был запущенное.
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Супруги осуществило модернизацию этого дома. Помещение утеплили, добавили отопление и привели в порядок каменные полы. В интерьер супруги добавили антиквариата, а двор украсил бассейн. На восстановление усадьбы ушло более 30 лет – дизайнеры решили не торопиться и насладиться процессом.
Из конюшни – в изысканную усадьбу / Фото House Beautiful
Столовая
Стены пространства украшены тонированной штукатуркой, а на потолке висит старинная французская люстра, которую удалось сохранить из бывшего сеновала. Изысканные французские стулья и мешки с кофейными зернами прекрасно дополняют комнату.
В дизайне использовали плиты XVIII века от кораблекрушения у побережья Суматры / Фото House Beautiful
Спальня
Контрастные белые краски добавляют комнате тепла и эклектики.
Изысканные картины являются изюминкой пространства / Фото House Beautiful
Гостиная
Невероятный камин возведен из камней, лежащих на территории собственности, а балки были сделаны из срубленных деревьев. Для уюта пространство дополнили античными марокканскими коврами.
Вместо столика здесь французская железнодорожная тележка / Фото House Beautiful
Дом у бассейна
На территории собственности также возвели уютный дом у бассейна. Его строительным материалом стали старые столы и лавки.
Волшебное дополнение / Фото House Beautiful
Внешний душ
Для единения с природой в жаркие дни оборудовали летний душ. Создается впечатление, что принимаешь душ в лесу.
Удачное решение / Фото House Beautiful
Главная ванная
Стены в ванной отделаны испанской энкаустической плиткой, а на потолке висит французская люстра XIX века.
Комфорт и уют / Фото House Beautiful
Уголок для завтрака
На кухне дизайнер создала дополнительное функциональное пространство – уютный уголок для завтрака с промышленной подвеской, голландским колониальным столом и тонированной штукатуркой.
Подушки, сшитые вручную, создают уют / Фото House Beautiful
Открытый стол
Еще одной особенностью этой волшебной усадьбы является изысканный стол в саду. Известняковый стол, заказанный во Франции, был настолько тяжелым, что пришлось выкопать яму и залить бетон для его укрепления. Немецкие старинные стулья, приобретенные на местной выставке садов, прекрасно дополняют это место.
Волшебный замысел / Фото House Beautiful