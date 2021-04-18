Загадочная форма с творческим интерьером: как выглядит новый музей культуры в Японии
Японский город Токоразава может похвастаться новой достопримечательностью архитектуры, которая не только удивляет видом, но и имеет что предложить посетителям внутри.
Источник:Archdaily
Музей культуры Кадокава – это футуристический культурный лабиринт, который поражает воображение и побуждает к творчеству.
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Архитектура скальных массивов объединила современный загородный ландшафт.
Монументальная архитектура / Фото Archdaily
20 тысяч элементов гранита, покрывающие внешнюю стену, названы Черной фантазией. Она обладает сильным волнистым оттенком белых пятен на черном фоне.
Творческий интерьер / Фото Archdaily
Интерьер – это хаотичное взаимодействие культуры и искусства. Это гармония музея и библиотеки, что побуждает к увлечению историей и желанию творить новую современность.
Взгляд вверх / Фото Archdaily
Музей Кадокава – это место, где каждый может не только сделать прикосновение к истории, но и почувствовать себя ее частью.
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