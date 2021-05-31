Здоровый образ жизни и удовлетворение инвесторов: в ЖК LIFE STORY установили велопаркинг

Жилье возле парка, которое имеет нетривиальный дизайн, готово ответить на все потребности жителя и обеспечить комфортную жизнь – мечта современного жителя столицы. Как сейчас воплощается мечта о здоровом образе жизни в живописном районе Киева – читайте в материале.

Компания LEV Development не только предлагает жилье, в котором воплощено много возможностей для здорового образа жизни, но и активно способствует развитию этой идеи.

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Именно поэтому на территории ЖК LIFE STORY открыли первую в микрорайоне велопарковку bikenow. Одним из преимуществ жилого комплекса является его расположение вблизи парка Феофания, поэтому будущим жителям удобно исследовать живописные окрестности на двухколесном транспорте.

Это очень классная идея, ведь есть возможность не просто погулять возле своего будущего жилья, а покататься на велосипеде, почувствовать атмосферу, посмотреть на все, что окружает дом. Благодарна за эту возможность, – рассказала гостья центра продаж Ирина.

Также она поражена подходом не только к клиентам, но и к их питомцам.

Рядом с отделом продаж установлены поилки для животных. Такое внимание к клиенту приятно удивляет и демонстрирует уровень подхода к делу, – добавила Ирина.

Арендовать велосипед могут не только гости и инвесторы ЖК LIFE STORY, но и жители района с помощью мобильного приложения. Здоровый образ жизни – это замечательный тренд, который компания поддерживает в своих проектах и приобщается к его распространению в масштабах города.

О ЖК LIFE STORY

ЖК LIFE STORY – это пространство возможностей, основой которого является инновационное строительство, экологичность и смелые дизайнерские решения. Основная концепция – здоровый образ жизни, ведь рядом расположена "зеленая жемчужина" Киева – парк Феофания.

Также LEV Development предлагает жителям самостоятельно спланировать жилье, ведь каждый инвестор имеет особые потребности и предпочтения. В комплексе воплощена концепция представительных этажей, поэтому можно воспользоваться опцией повышенной приватности, дополнительного комфорта и фантастических пейзажей.

Чикагский стиль фасада никого не оставит равнодушным и позволит чувствовать себя особенным. Эстетика – это важный элемент дома, которым жители ЖК LIFE STORY смогут наслаждаться каждый день.

ЖК LIFE STORY состоит из двух секций и будет иметь 16 этажей. Замечательный фасад будет украшать продуманное художественное освещение дома. Крыша домов также наполнена приятным освещением, здесь можно будет охотно наблюдать за ночным городом, а утром насладиться занятием йогой.

Поблизости есть все, что нужно для современной жизни – торговые центры, медицинские учреждения, зоомагазин, нотариальные и юридические услуги, курсы иностранных языков, государственные и специализированные лицеи. Музей "Пирогово", Экспоцентр ВДНХ, киевский ипподром, картинг-центр, "Детский город профессий" готовы порадовать любителей развлечений.

Концептуальное и красивое жилье вблизи невероятного парка Феофания – это комплексное помещение с дизайнерским подходом, продуманной инфраструктурой с множеством зеленых зон. Это место, где хочется жить и шагать к новым жизненным свершениям.

Узнать больше о преимуществах и цены на квартиры в ЖК LIFE STORY можно на сайті LEV Development или в отделах продаж :

на локации у строительства:

ул.Метрологичная , 13

отдел обслуживания клиентов:

Саксаганского , 69

главный офис: