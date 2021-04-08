Старинный дом, датированный 1904 годом, несколько раз менял свой интерьер. Новая владелица решила самостоятельно сделать ремонт и создать уютную и приятную кухню. Что из этого получилось – читайте в нашем материале.

В 2018 году дом в Балтиморе приобрела Анна Луттрелл и за последние три года она его полностью отремонтировала. Сначала она взялась за ванную, а затем перешла на кухню. Это было устаревший пространство с зелеными стенами, выцветшими потолками и старым полом.

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Анна сняла несколько слоев плитки, чтобы выставить стропила, благодаря чему пространство стало более открытым и воздушным. Для этого ей пришлось разбить всю комнату.

Устаревшее пространство / Фото Apartment Therapy

После отслаивания слоев обоев, плитки и напольного покрытия Анна обнаружила оригинальную штукатурку.



Современная кухня / Фото Apartment Therapy

Благодаря белой краске стены стали намного проще, а все пространство светлее.

Уют и комфорт / Фото Apartment Therapy

Посреди кухни расположен островной стол, бетонные столешницы добавляют индустриальной атмосферы. Косметические штрихи, такие как новая раковина и смеситель, белая плитка и кожаные барные стулья помогают завершить вид.



Бюджет ремонта составил 13 тысяч долларов / Фото Apartment Therapy

Владелица сама установила шкаф и открытые стеллажи. Также она выполнила все сантехнические и электромонтажные работы. Анна вдохновляет других пользоваться всеми благами сети интернет и своим примером доказывает, что если есть желание – не всегда нужно нанимать профессионала.

Красивый дизайн / Фото Apartment Therapy

Единственная потеря, как отмечает сама Анна – это паркетный пол. К сожалению, из-за ремонтных работ ее не удалось сохранить.



Любимая комната хозяев / Фото Apartment Therapy

Амбициозная самодеятельность на кухне безусловно окупилась, поскольку теперь это яркое, гостеприимное и функциональное пространство.