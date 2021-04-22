Париж вскоре сможет похвастаться большим сооружением. Женевиль – это пространство жизни будущего, которое расположено на берегу Сены в пригороде Генневилье.

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По замыслу архитектора, это должно быть место синергии, предназначенное для нового поколения городских жителей и новой экономики.

Городской район в одном здании / Фото Archdaily

Проект готов вместить общество с 7500 человек. Это здание должно стать толчком к быстрому развитию района.

Новое жизненное пространство / Фото Archdaily

Вертикальный дизайн здания является ответом на проблему разрастания городов. Каждый "городской слой" вертикального района является достаточно гибким, чтобы позволить изменить пространства в зависимости от потребностей.

Так может выглядеть жилой комплекс / Фото Archdaily

В проект предусмотрено все – от заведений питания до садиков, школ и пространств для развития.

Строительство начнется в 2022 году, а завершить проект планируют в 2025 году.