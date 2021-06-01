Звездная инвестиция: Брэдли Купер покупает виллу за 5 миллионов долларов в известном районе

Всемирно известный голливудский актер Брэдли Купер приобрел дом с 4 спальнями в звездном районе под названием Тихоокеанский Палисад.

Имение имеет площадь более 400 квадратных метров и состоит из 1 этажа. Вилла расположена на большом участке с 50-метровым садом.

Интересно Жизнь в стиле хюге и скандинавская философия: ЖК HYGGE уже на финишной прямой

В доме есть четыре спальни и три ванные комнаты.

Место для разговоров и отдыха / Фото The Real Deal

Во владения актера также входит гараж на две машины и двухэтажный домик для гостей.



Великолепный дизайн / Фото The Real Deal

Участок похож на парк, окруженный пышной растительностью. Рядом с каменным бассейном есть роскошный спа. Среди других мест для отдыха можно выделить тенистые поляны, пруд, разнообразные фруктовые деревья и огромную террасу.

Прохладный бассейн / Фото The Real Deal

Расположение владения просто невероятное. Тихоокеанский Палисад – это известный район, расположенный примерно в 32 км от центра Лос-Анджелеса. Прославился благодаря тому, что стал убежищем для еврейских художников и интеллектуалов, которые спасались от Холокоста. Славится своей обособленностью и сплоченной общиной звезд.

Владения известного актера / Фото The Real Deal

Сначала калифорнийские владения актер арендовал, но потом решился приобрести за почти 5 миллионов долларов.