Студент КНУ відтворив точну копії будівлі університету у відомій грі Minecraft: відео
Студент Київського національного університету імені Івана Франка Мітя Мітічкін відтворив один з корпусів навчального закладу в популярній компютерній грі Minecraft. Окрім університету, студент показав як би виглядала у світі Minecraft київська Батьківщина-Мати та вулиці міста Славутич.
Мітя Мітічкін навчається на магістратурі з кібернетики у КНУ, повідомляє Studway.
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За словами самого хлопця, він вже давно грає у Minecraft, а також захоплюється модерністською архітектурою, яку за його словами, нищать. Мітя каже, що сьогодні будинки утеплюють, обклеюють і фарбують у білий колір, змінюючи їх оригінальний вигляд.
Такий вигляд має віртуальна версія корпусу / Фото Studway
Саме тому студент вирішив створити віртуальну версію корпусу, де він навчається. Будівлю він відтворив за фотографіями, та тими деталями, які він запам'ятав під час відвідин.
Батьківщина-Мати – один з найвпізнаваніших київських символів епохи модернізму / Фото Studway
Мітічкін пояснив, що "Minecraft – це дуже цікавий інструмент для творчості", хоч і накладає певні обмеження.
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Дивіться відеомандрівку університетом:
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