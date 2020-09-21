Студент Київського національного університету імені Івана Франка Мітя Мітічкін відтворив один з корпусів навчального закладу в популярній компютерній грі Minecraft. Окрім університету, студент показав як би виглядала у світі Minecraft київська Батьківщина-Мати та вулиці міста Славутич.

Мітя Мітічкін навчається на магістратурі з кібернетики у КНУ, повідомляє Studway.

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За словами самого хлопця, він вже давно грає у Minecraft, а також захоплюється модерністською архітектурою, яку за його словами, нищать. Мітя каже, що сьогодні будинки утеплюють, обклеюють і фарбують у білий колір, змінюючи їх оригінальний вигляд.



Такий вигляд має віртуальна версія корпусу / Фото Studway

Саме тому студент вирішив створити віртуальну версію корпусу, де він навчається. Будівлю він відтворив за фотографіями, та тими деталями, які він запам'ятав під час відвідин.



Батьківщина-Мати – один з найвпізнаваніших київських символів епохи модернізму / Фото Studway

Мітічкін пояснив, що "Minecraft – це дуже цікавий інструмент для творчості", хоч і накладає певні обмеження.

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