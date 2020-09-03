Популярні архітектурні видання Calvert Journal і ArchDaily продовжують колаборацію, яка присвячена висвітленню архітектурних проєктів родом з соціалізму. Йдеться про юудівлі спроєктовані архітекторами зі Східної та Центральної Європи в епоху панування на цих теренах комунізму. Пропонуємо читачам добірку тогочасних кінотеатрів.

Загалом видання покажуть 50 монументальних споруд ери соціалізму, інформує Archdaily.

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5 кінотеатрів родом з соціалізму

Кінотеатр "Жовтень" / Мінськ, Білорусь



Будівля була зведена ще у 1967 році / Фото Archdaily

Кінотеатр "Жовтень" був побудований до 50-річчя Радянського Союзу. Довгий час кінотеатр був найбільшим в Білорусі, втім пізніше обладнання застаріло і після отримання незалежності Білорусі, його осучаснили та відкрили повторно.

Сьогодні тут 11 залів та сучасне цифрове обладнання. Втім зовні кінотеатр залишився типовою радянською монументальною спорудою.

Кінотеатр "Пушкінський" / Москва, Росія



Будівлі вже майже 60 років / Фото Archdaily

Масштабна споруда піднята над землею та стоїть на 25 колонах. Сходи до кінотеатру починаються у сусідньому сквері, а сам кінотеатр розташований на площі імені Пушкіна.

У 2011 році в кінотеатрі зробили ремонт, надавши скляну завісу та сітку з нержавіючої сталі над входом.

Кінотеатр "Росія" / Єреван, Вірменія



Сьогодні тут розташовується торговий центр / Фото Archdaily

Побудований між 1968 і 1975 роками, кінотеатр здатен був вмістити 2500 відвідувачів. Його дизайн складається з 2 великих бетонних елементів, схожих на вітрила.

Зовнішній вигляд повинен уособлювати гори Арарат. Що стосується інтер'єру, то він складається з центрального атріуму, який окреслений сходами.

Кінотеатр "Космос" / Житомир, Україна



Будівлю відкрили у 1987 році / Фото Archdaily

Схожих кінотеатрів в Україні доволі багато, але цей вирізняється своїм фасадом від архітектора Василя Микитенка, який орнаментував споруду "галактичними" композиціями з невеликих мозаїк, Фасад повинен був прославляти освоєння космосу, тож графічні композиції архітектора були підкреслені зоряними елементами.

Кінотеатр "Арман" / Алмати, Казахстан



Приміщення відкрили ще у 1967 році / Фото Archdaily

Кінотеатр зумів зберегти свою первісну діяльність донині, саме тут вперше у місті показували 3D-фільми. Після розпаду Радянського Союзу кінотеатр тимчасово перетворили на танцювальний клуб.

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Втім, пізніше він став місцем проведення міжнародних кінофестивалів та прем'єр. Будівля вирізняється барельєфами на фасаді, які прославляють радянську науку.