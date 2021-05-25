Збільшення житлового простору: як створити будинок з контейнерів із затишною палубою на даху

Дім у Північній Кароліні має багато місця для розваг та відпочинку на вулиці. Палуба на даху збільшує житловий простір у цьому незвичному будинку.

Дім у Північній Кароліні зведено із транспортного контейнера. Він має просторий внутрішній дворик та спеціально спроєктовану терасу на даху. Тут є зона відпочинку та барбекю. З палуби відкривається неймовірний пейзаж на сусідній ставок та струмок.

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Велика палуба на даху має площу 35 квадратних метрів, сюди можна піднятися по чорних металевих гвинтових сходах.

Стильний простір / Фото Сontemporist

Під терасою розмістили просторий внутрішній дворик з гідромасажною ванною та зоною відпочинку із місцем для відкритого вогню.



Додаткове місце для відпочинку / Фото Сontemporist

Усередині будинку скромний інтер’єр із класичним розташуванням. Невелика вітальня оточена творами мистецтва. Також тут є ліжко-горище, до якого можна вийти через чорні сталеві сходи.



Оздоблення будинку / Фото Сontemporist

Невеликий дерев'яний стіл відокремлює вітальню від кухні, на якій виставлені синьо-блакитні шафи та стільниці з дерева.

Ванна кімната має чорні акценти, які контрастують із білими стінами, тоді як стіна з дерев’яних рейок та підвісна рослина додають природного елементу і роблять кімнату вищою.