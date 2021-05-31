Здоровий спосіб життя та задоволення інвесторів: у ЖК LIFE STORY встановили велопаркінг

Житло біля парку, яке має нетривіальний дизайн, готове відповісти на всі потреби жителя та забезпечити комфортне життя – мрія сучасного жителя столиці. Як зараз втілюється мрія про здоровий спосіб життя у мальовничому районі Києва – читайте у матеріалі.

Компанія LEV Development не лише пропонує житло, в якому втілено багато можливостей для здорового способу життя, а й активно сприяє розвитку цієї ідеї.

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Саме тому на території ЖК LIFE STORY відкрили першу у мікрорайоні велопарковку bikenow. Однією з переваг житлового комплексу є його розташування поблизу парку Феофанія, тож майбутнім мешканцям зручно дослідити мальовничі околиці на двоколісному транспорті.

Це дуже класна ідея, адже є можливість не просто погуляти біля свого майбутнього житла, а покататися на велосипеді, відчути атмосферу, подивитися на все, що оточує будинок. Вдячна за цю можливість, – розповіла гостя центру продажів Ірина.

Також вона вражена підходом не лише до клієнтів, а й до їхніх улюбленців.

Поруч з відділом продажу встановлені поїлки для тварин. Така увага до клієнта приємно дивує і демонструє рівень підходу до справи, – додала Ірина.

Орендувати велосипед можуть не лише гості та інвестори ЖК LIFE STORY, а й мешканці району за допомогою мобільного додатку. Здоровий спосіб життя – це чудовий тренд, який компанія підтримує у своїх проєктах та долучається до його поширення у масштабах міста.

Про ЖК LIFE STORY

ЖК LIFE STORY – це простір можливостей, основою якого є інноваційне будівництво, екологічність та сміливі дизайнерські рішення. Основна концепція – здоровий спосіб життя, адже поруч розташована "зелена перлина" Києва – парк Феофанія.

Також LEV Development пропонує мешканцям власноруч спланувати житло, адже кожен інвестор має особливі потреби та вподобання. У комплексі втілена концепція представницьких поверхів, тому можна скористатися опцією підвищеної приватності, додаткового комфорту та фантастичних краєвидів.

Чиказький стиль фасаду нікого не залишить байдужим та дозволить почувати себе особливим. Естетика – це важливий елемент дому, яким мешканці ЖК LIFE STORY зможуть насолоджуватися кожного дня.

ЖК LIFE STORY складається з двох секцій та матиме 16 поверхів. Чудовий фасад буде прикрашати продумане художнє освітлення будинку. Дах будинків також наповнений приємним освітленням, тут можна буде залюбки спостерігати за нічним містом, а зранку насолодитися заняттям йогою.

Поблизу є все, що треба для сучасного життя – торгові центри, медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні та спеціалізовані ліцеї. Музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій" готові потішити любителів розваг.

Концептуальне та красиве житло поблизу неймовірного парку Феофанія – це комплексне помешкання із дизайнерським підходом, продуманою інфраструктурою із безліччю зелених зон. Це місце, де хочеться жити та крокувати до нових життєвих звершень.

Дізнатися більше про переваги та ціни на квартири у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development або у відділах продажу:

на локації біля будівництва:

вул.Метрологічна, 13

відділ обслуговування клієнтів:

Саксаганського, 69

головний офіс: