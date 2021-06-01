Зіркова інвестиція: Бредлі Купер купує віллу за 5 мільйонів доларів у відомому районі

Всесвітньовідомий голлівудський актор Бредлі Купер придбав будинок із 4 спальнями у зірковому районі під назвою Тихоокеанський Палісад.
Маєток має площу понад 400 квадратних метрів та складається з 1 поверху. Вілла розташована на великій ділянці із 50-метровим садом.
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У будинку є чотири спальні та три ванні кімнати.
У володіння актора також входить гараж на дві машини та двоповерховий будиночок для гостей.
Чудовий дизайн / Фото The Real Deal
Ділянка схожа на парк, оточена пишною лісовою рослинністю. Поруч із кам'яним басейном є розкішний спа-центр. Серед інших місць для відпочинку можна виділити тінисті поляни, ставок, різноманітні фруктові дерева та величезну терасу.
Розташування володінь просто неймовірне. Тихоокеанський Палісад – це відомий район, розташований приблизно в 32 км від центру Лос-Анджелеса. Він прославився завдяки тому, що став притулком для єврейських художників та інтелектуалів, які рятувались від Голокосту. Славиться своєю відокремленістю та згуртованою громадою зірок.
Спочатку каліфорнійські володіння актор орендував, але згодом наважився придбати за майже 5 мільйонів доларів.