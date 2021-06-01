Зіркова інвестиція: Бредлі Купер купує віллу за 5 мільйонів доларів у відомому районі

Всесвітньовідомий голлівудський актор Бредлі Купер придбав будинок із 4 спальнями у зірковому районі під назвою Тихоокеанський Палісад.

Маєток має площу понад 400 квадратних метрів та складається з 1 поверху. Вілла розташована на великій ділянці із 50-метровим садом.

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У будинку є чотири спальні та три ванні кімнати.

Місце для розмов та відпочинку / Фото The Real Deal

У володіння актора також входить гараж на дві машини та двоповерховий будиночок для гостей.



Чудовий дизайн / Фото The Real Deal

Ділянка схожа на парк, оточена пишною лісовою рослинністю. Поруч із кам'яним басейном є розкішний спа-центр. Серед інших місць для відпочинку можна виділити тінисті поляни, ставок, різноманітні фруктові дерева та величезну терасу.

Прохолодний басейн / Фото The Real Deal

Розташування володінь просто неймовірне. Тихоокеанський Палісад – це відомий район, розташований приблизно в 32 км від центру Лос-Анджелеса. Він прославився завдяки тому, що став притулком для єврейських художників та інтелектуалів, які рятувались від Голокосту. Славиться своєю відокремленістю та згуртованою громадою зірок.

Володіння відомого актора / Фото The Real Deal

Спочатку каліфорнійські володіння актор орендував, але згодом наважився придбати за майже 5 мільйонів доларів.