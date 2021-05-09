Не розкрив секрет будівництва: 10 фактів про Брунеллескі та його Флорентійський купол

Філіппо Брунеллескі – італійський архітектор та інженер, який був однією з найвпливовіших постатей епохи Відродження. Саме він побудував найбільший у світі цегляний купол Флорентійського собору.

Це стало його найбільшим досягненням за життя, оскільки багато вважали, що це зробити неможливо. На жаль, секрет побудови такого цегляного купола давно втрачений, однак деякі факти про Брунеллескі можуть допомогти зрозуміти, якою людиною він був.

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Він був не просто архітектором, а й художником, скульптором, планувальником, слюсарем, корабельним конструктором тощо. Його вважали шалено гордим, а часом навіть зарозумілим, який знав собі ціну і не рахувався з тими, хто не поділяв його думку. Можливо, саме така зазнайкуватість і допомогла йому стати батьком архітектури Відродження.

Ось 10 фактів про Філіппо Брунеллескі та його знаменитий Флорентійський купол.

Винайшов лінійний перспективний малюнок

Брунеллескі вважають винахідником лінійного перспективного малювання та живопису. Його техніка стала революційним пристроєм для представлення будівель та інших об'єктів у 3D-форматі.

Архітектор вивчав зовнішній вигляд предметів, коли вони розміщені ближче і дальше. Він поділився цією технікою і попросив людей порівняти його роботу з реальною сценою, щоб довести точність, яку він зміг досягти. Стиль швидко поширився і став стандартною практикою.



Статуя Філіппо Брунеллескі у Флоренції / Фото My Modern Met

Брунеллескі міг не стати видатним архітектором

Брунеллескі, як і багато легендарних творців в історії, мав заклятого ворога – Лоренцо Гіберті, італійського скульптора та ювеліра.

У 1401 році Флоренція провела конкурс на нові бронзові двері до Флорентійського баптистерію. І Брунеллескі, і Гіберті подали заявку на конкурс у вигляді єдиного бронзового панно із зображенням Жертви Ісаака – біблійної історії, де Бог випробовує Авраама, просячи вбити його єдиного сина. Обидві роботи були прекрасними прикладами майстерності кожного художника і журі не змогло вибрати одну з них. Вони попросили їх працювати разом над проєктом, але Брунеллескі відмовився, тому й програв. Після цього він зосередився на архітектурі та своїй теорії лінійної перспективи.



Макети панно Лоренцо Гіберті (зліва) та Філіппо Брунеллескі (справа) / Фото Wikimedia

Взятися за добудову купола, можливо, допомогло яйце

Добудова Флорентійського купола було надзвичайно важким завданням. Неправильна восьмикутна форма основи не мала справжнього центру, через що неможливо було застосувати типову напівкулю. Брунеллескі був впевнений, що у нього є рішення, але ділячись своїм планом, він був надзвичайно обережним, бо боявся, що хтось вкраде його ідею.

Розповідають, що він нібито відмовлявся показувати свої малюнки, але переконав журі за допомогою звичайного яйця. Брунеллескі пообіцяв поділиться своїми довгоочікуваними планами, якщо вони зможуть пройти його простий тест, а саме змусити яйце стояти прямо. Коли ніхто не зміг розгадати загадку, він зробив в ньому округле дно і поставив його вертикально.

Журі скаржилося, що це несправедливо і вони зробили б так само, якби знали, що це дозволено. Однак Брунеллескі пояснив, що вони могли б також спроєктувати купол, якби мали знання, якими він володів. Ця загадка нібито переконала їх, людина без архітектурної підготовки зможе завершити купол.

Для традиційної побудови купола могло не вистачити деревини

Традиційна методика побудови купола за допомогою техніки центрування арки вимагала великої кількості деревини. Однак Брунеллескі переконував, що його дизайн цього не потребував.

Якби Купол Брунеллескі завершили за допомогою техніки центрування, для цього потрібно було б набагато більше деревини, якої тодішня Тоскана не мала.

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Спеціальні машини Брунеллескі

Брунеллескі був справжнім винахідником, здатним вирішити нові проблеми, які виникали під час будівництва купола.

В той час не було механічних кранів, а важкі матеріали піднімали за допомогою тренажера, керованого людиною. Однак Брунеллескі потребував ефективнішої системи, яка б допомогла доставити матеріали на більші висоти. Щоб задовольнити цю потребу, він сконструював нову машину, яка використовувала волів, що рухалися по колу. Вони були з'єднані з системою трьох зубчастих коліс, яка піднімала предмети вгору або вниз і не вимагала від волів зміни напрямку руху.



Ескіз Брунеллескі 1430 року / Фото Wikiart

Емоційний вклад флорентійців у будівництво купола

Флорентійський собор залишався недобудованим протягом багатьох років. Тож коли Брунеллескі розпочав роботу, місцеві жителі були дуже схвильованими.

Впродовж 16 років купол щоразу зростав, а уся Флоренція з нетерпінням чекала завершення і спостерігала за неймовірними винаходами, які Брунеллескі розробив для проєкту. Люди були обізнані з процесом і використовували будівництво як спосіб позначення часу. Наприклад, вони складали плани виконати певну роботу або обіцянку "до того, як покриється купол".

Завдяки куполу з’явилася знакова місцева страва

Одним з будівельних інструментів Брунеллескі була масивна піч, яку майстри використовували для випікання теракотової плитки для купола. Оскільки багато робітників активно працювали на місці, важко було прогодувати всіх.

Історія розповідає, що виробники плитки разом із кахлем у печі готували просту страву з дешевого м’яса, червоного вина, перцю та часнику. Це рагу з яловичини називали пепосо. Деякі розповіді говорять, що Брунеллескі сам приніс страву до Флоренції. У будь-якому випадку основна їжа будівельників Флорентійського купола стала традиційною їжею для всього міста і донині залишається надзвичайно популярною стравою.



Рагу пепосо / Фото My Modern Met

Барабан купола досі недобудований

Знаковий Флорентійський собор досі недобудований. Брунеллескі помер у 1446 році, залишивши частину проєкту для майбутнього дизайнера. Зрештою конкурс відбувся майже через 100 років після його смерті і залучив багатьох конкурентів, включаючи Мікеланджело. Для завершення проєкту обрали чотирьох архітекторів, але згодом всі відмовились від роботи, окрім Баччо д'Аньоло.

Він старанно працював, допоки не оприлюднили жорстку критику щодо його роботи. Найвідоміший – коментар Мікеланджело про те, що купол нагадував клітку для цвіркунів. Через це д'Аньоло залишив свою роботу у Флорентійському соборі, а за решту більше ніхто не взявся.

До ХХ століття купол був найширшим склепінням

Купол Брунеллескі досі є найвищим цегляним куполом у світі, а до ХХ століття залишався найширшим склепінням будь-якого виду. Однак з появою більш сучасних матеріалів та технологій його ширину перевершили.



Інтер'єр Флорентійського купола / Фото My Modern Met

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Досі невідомо як Брунеллескі будував купол

Оскільки Брунеллескі не залишав записів про свій процес будівництва, ми ніколи не дізнаємось, яким би виглядав його завершений купол.

Відомо, що схема Брунеллескі включала не один, а два куполи. Вони з’єднувались масивними цегляними арками та переплітались кільцями з каменю та дерева. Цегляна кладка змогла б частково утримуватися завдяки візерунковій олівцевій кості, яку використовував Брунеллескі, де вертикальна цегла виступала в якості опори для горизонтальної цегли.

Однак головне питання, над яким ламають головою архітектори, як Брунеллескі зробив свою цегляну кладку настільки досконалою? Ймовірно, відповідь ховається в якійсь мотузковій системі, а можливо, у поєднанні з дерев'яною опалубкою, яка дозволила проводити лінійні роботи впродовж усього проєкту.



Флорентійський купол / Фото My Modern Met