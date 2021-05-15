Бетонний урбанізм: чудовий будинок, який впишеться у будь-яке місто

В Індії створили затишний приватний будинок, який легко уявити у будь-якому іншому місті. Приємний дизайн та вічність бетону робить його хорошим рішенням для будь-якої сім'ї.

Цей чудовий міський будинок є творінням архітекторів UA Lab. Сімейний дім має площу 387 квадратних метрів.

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Житловий простір розділений на два окремих блоки. Відкриті простори проходять через внутрішні приміщення, що додає будинку просторості. Також це гарантує перехресну вентиляцію та максимальну кількість денного світла.

Чудовий та затишний дизайн / Фото Archdaily

Всі внутрішні простори плавно перетікають один в одного, без строгого поділу та закритості. Три сторони будинку виходять в сад, що додає йому затишку.

Креативний мінімалістичний простір / Фото Archdaily

У будинку є спальні, вітальня та декілька затишних робочих зон. Він чудово підійде для будь-якої сім'ї та готовий відповісти на всі запити, які ми ставимо перед будинком.

Окраса вулиці / Фото Archdaily